Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США

Известные голливудские актеры Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро поддержали кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Знаменитости посетили предвыборное мероприятие в Филадельфии и обратились к избирателям с речью о важности голосования.

CBS: Трамп набрал 49% против 50% у Харрис по поддержке избирателей

Де Ниро открыто выразил свое презрение к кандидату от республиканцев Дональду Трампу, высказав ругательства в его адрес, и призвал американцев к ответственному выбору в день голосования.

Ди Каприо подчеркнул позицию Харрис по вопросу изменения климата, указав на то, что ее команда не отрицает научные исследования об антропогенном климатическом кризисе.

«Выбор не может быть яснее, и этот выбор — вице-президент Камала Харрис», — сказал актер.

Ранее поддержку Харрис выразила американская певица Тейлор Свифт. Она сообщила, что намерена голосовать за нее на предстоящих президентских выборах. По словам артистки, Харрис — сильный, прирожденный лидер.