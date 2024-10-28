Власти Энергодара заявили о желании украинцев вернуться в город

В Запорожской области властям Энергодара поступают запросы от украинцев о желании вернуться обратно в город. Об этом сообщил глава городской администрации Эдуард Сеновоз в беседе с РИА Новости.

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«Таких запросов мы получаем очень много», — подчеркнул он.

Сеновоз обратил внимание на то, что Киев при этом препятствует людям, ранее выехавшим на территорию Украины, вернуться обратно в Энергодар и в Запорожскую область на свое прежнее место жительства.

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Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает. Часть региона, в том числе город Запорожье, пока остается под контролем ВСУ.

23 октября уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что внутренне перемещенные граждане Украины возвращаются в прифронтовые города и на неподконтрольные Киеву территории. Он объяснил их возвращение «социально-экономическими трудностями» на новом месте.

Ранее сообщалось, что на Украине выросло количество бездомных.