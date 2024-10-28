Раскрыт внезапный поступок Харрис в отношении Байдена

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис не разрешал действующему лидеру Джо Байдену провести агитационные мероприятия за нее. Такие сведения раскрыл портал Axios.

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По его данным, в штабе Харрис рассматривают действующего президента как «политическую обузу» в решающий момент выборов, однако не хотят напрямую отказываться от его поддержки.

NYP: Байден в приватной беседе заявил Обаме, что он сильнее Харрис

«Штаб Харрис продолжает отвечать: "Мы свяжемся с вами"», — отмечается в публикации.

В то же время рейтинг одобрения действующего лидера — 39 процентов, чем объясняется нежелание команды Харрис связывать ее с непопулярным президентом накануне выборов.

Ранее газета New York Post сообщила, что Байден во время приватной беседы с бывшим американским лидером Бараком Обамой заявил, что он сильнее Харрис. Близкий к бывшему американскому лидеру источник не стал отрицать корректность расшифровки, тогда как двое экс-чиновников Белого дома, работающих над поддержкой кандидатуры Харрис, сообщили, что были ошеломлены стенограммой.