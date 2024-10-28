Социал-демократическая партия Литвы победила на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Главная избирательная комиссия Литвы после после обработки данных 99 процентов участков заявила, что социал-демократы одержали победу. Они получили 52 места из 141.

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По итогам первого тура по спискам в парламент Литвы прошли шесть партий, еще восемь мандатов распределили в одномандатных округах. В 63 одномандатных округах победителя определит второй этап голосования, который состоялся в воскресенье.

Во втором туре социал-демократы победили в 32 одномандатных округах из 37, в которых участвовали. Первый тур они также выиграли, получив 20 мест.

Ранее экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус раскритиковал приверженцев идеи войны с Россией. До этого литовское Минобороны предупредило граждан, что в случае конфликта с Россией им придется пить воду из унитазов.