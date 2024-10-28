В Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отказался считать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине втягиванием страны в конфликт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ARD.

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Мерц подчеркнул, что Великобритания и Франция поставляют украинской стороне крылатые ракеты, что лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт никогда не называла вступлением государств в конфликт.

В ФРГ сообщили, что Шольц не изменил позиции по поставкам Киеву ракет Taurus

По мнению лидера ХДС, передача Киеву Taurus является эффективным сдерживанием.

До этого официальный представитель немецкого правительства Кристиане Хоффманн заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц не собирается менять свое решение по поводу поставок крылатых ракет Taurus на Украину, несмотря на слухи об отправке военных из КНДР в зону российской специальной военной операции (СВО).

21 октября Вагенкнехт раскритиковала Мерца за слова о готовности предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее Германию призвали не менять позицию по Украине.