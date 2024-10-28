В Чехии обеспокоились ходом выборов в парламент Грузии

Чехия выразила обеспокоенность по поводу хода парламентских выборов в Грузии, МИД страны призвал все стороны воздержаться от насилия. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Власти Грузии должны уважать демократические ценности и прекратить действия, которые угрожают европейской направленности (политики) Грузии», — говорится в заявлении МИД Чехии.

Польша заявила, что результаты выборов в Грузии отдаляют ее от ЕС и НАТО

Ранее в МИД Польши заявили, что результаты выборов в Грузии отдаляют ее от вступления в Европейский союз и НАТО. В министерстве выразили глубокую обеспокоенность ходом проведения парламентских выборов в Грузии.

27 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты голосования после обработки 99 процентов бюллетеней. Правящая партия Грузии получила 54,2 процента голосов.