МИД Польши высказался о результатах выборов в Грузии

МИД Польши заявил, что ход и результаты прошедших 26 октября парламентских выборов в Грузии отдаляют ее перспективы вступления в ЕС и НАТО.

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"Министерство иностранных дел Республики Польша выражает глубокую обеспокоенность ходом проведения парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября 2024 года <...>. К сожалению, то, что мы наблюдали на выборах 26 октября, не приближает, а отдаляет Грузию от ЕС и НАТО", - говорится в сообщении на сайте польского внешнеполитического ведомства.

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Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые с использованием электронных урн. По данным подсчета голосов с 99,64% участков, у "Грузинской мечты" 54,08%, она побеждает и имеет право единолично формировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у Коалиции за перемены 10,92% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,12%, у "Сильной Грузии" - 8,78%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Все они отказываются признавать итоги выборов.