Над Антальей пролетел «крупный метеор»

На турецком курорте Анталья и соседних провинциях заметили крупный метеор. Об этом сообщило издание Antalya Hakkında в соцсети X.

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Издание опубликовало видео, которое сняли местные жители. На кадрах виден светящийся летящий объект.

Власти официально не прокомментировали ситуацию.

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров до этого говорил, что комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом, ее яркость сопоставима с яркостью главной звезды в созвездии Лира — Вегой.

В сентябре российские ученые назвали главные астрономические события наступившей осени. Помимо упомянутой кометы 17 октября можно будет наблюдать суперлуние. В этот день Луна подойдет к Земле ближе, чем в любое другое полнолуние года. Диск спутника окажется на 7,9% больше и на 15,7% ярче обычной фазы полной Луны.