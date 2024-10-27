В Британии выступили с заявлением после парламентских выборов в Грузии

Власти Грузии должны расследовать случаи возможных нарушений на парламентских выборах. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД Великобритании Стивена Даути.

Он отметил, что Лондон поддерживает предварительные выводы БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека - прим. ТАСС) ОБСЕ по парламентским выборам в Грузии, состоявшимся 26 октября. Чиновник также напомнил, что Великобритания направила на них 50 наблюдателей в рамках миссии по мониторингу.

"В отчете [наблюдателей] говорится о злоупотреблении административным ресурсом, крайне поляризованной обстановке в ходе кампании, а также о масштабном запугивании и принуждении избирателей. Вкупе с эффектом грузинского закона о прозрачности иностранного влияния [можно говорить о том], что эти действия не соответствуют открытому демократическому обществу и международным стандартам", - указал он.

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