Директор ЦРУ сделал предложение по перемирию в Газе

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс предложил на переговорах в Дохе новый формат прекращения огня в секторе Газа, предусматривающий 28-дневное перемирие и обмен восьми заложников на десятки палестинских заключенных. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По их словам, предложение Бернса включает четырехнедельное перемирие и обмен восьми женщин-заключенных или мужчин-заключенных старше 50 лет на несколько десятков палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.

Издание отмечает, что такой вариант развития событий может вывести переговоры о прекращении огня из тупика, в который они зашли в последние месяцы, и позволит перейти к переговорам о более комплексном соглашении. Вместе с тем Axios признает, что такой план может быть неосуществимым из-за кардинальных различий в позициях премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявлял о готовности лишь к временному прекращению огня, и палестинского радикального движения ХАМАС, которое требует вывода израильских войск из анклава и полного прекращения конфликта.

"Если ни одна из сторон не смягчит свою позицию, сделки не будет", - заявил изданию израильский чиновник.

Собеседники портала также выражали надежду, что гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара в конечном итоге вынудит движение смягчить требования и согласиться на менее масштабные договоренности, а Израиль побудит более охотно работать над завершением конфликта.

Переговоры по сектору Газа с участием главы израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа и директора ЦРУ Уильяма Бернса прошли в Дохе 27 октября. Катарскую сторону на встрече представлял премьер-министр и глава МИД Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Барнеа 25 октября встретился в Каире с представителями силовых структур Египта, который также выступает посредником между сторонами конфликта. Очередной раунд обсуждений, по данным источников телекомпании CNN, начнется через несколько дней.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря прошлого года режим прекращения огня был нарушен, боевые действия в палестинском анклаве возобновились. После нескольких раундов прошедших в августе этого года консультаций с участием Катара, США и Египта стороны конфликта так и не смогли прийти к согласию по поводу параметров сделки.