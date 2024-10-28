Блинкен призвал расследовать информацию о якобы нарушениях на выборах в Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал тщательно расследовать информацию о возможных нарушениях на парламентских выборах в Грузии.

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«Мы присоединяемся к призывам… к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — цитирует его РИА Новости.

В Госдепе отреагировали на результаты выборов в Грузии

При этом, по словам Блинкена, выборы в Грузии прошли в соответствии с нормами.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному диалогу после парламентских выборов.