$96.67-0.07104.81+0.30
Почта

Боррель призвал политические силы в Грузии к конструктивному диалогу

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному и инклюзивному диалогу после парламентских выборов.

Боррель обратился с призывом к политическим силам Грузии
© globallookpress.com

"Конструктивный и инклюзивный диалог в масштабе политического спектра сейчас является главным. Согласно заключению Европейского совета от 17 ноября, Евросоюз призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции", - говорится в заявлении от имени Борреля.