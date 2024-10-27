Боррель обратился с призывом к политическим силам Грузии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному и инклюзивному диалогу после парламентских выборов.

"Конструктивный и инклюзивный диалог в масштабе политического спектра сейчас является главным. Согласно заключению Европейского совета от 17 ноября, Евросоюз призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции", - говорится в заявлении от имени Борреля.