"Хезболлах" заявила о готовности к прекращению огня при одном условии

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" готово выполнить положения резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 1701, предполагающей в том числе прекращение огня между Израилем и Ливаном, при условии включения ливанского досье в мирные инициативы по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал LBC со ссылкой на дипломатический источник.

По его сведениям, спикер парламента Ливана Набих Берри проинформировал Катар и Египет, что движение "Хезболлах" согласно "разделить фронты" и выполнить резолюцию СБ ООН 1701 при условии, что проблема урегулирования конфликта в Ливане станет частью мирных инициатив по сектору Газа.