Россия и Запад будут конфликтовать десятилетиями, в том числе из-за вопроса Украины. Об этом заявил американский политолог-международник, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью китайской газете Global Times.

«Конфликт между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой стороны будет продолжаться десятилетиями (...) США проделали ужасную работу, усугубив ситуацию на Украине. США несут главную ответственность за то, что спровоцировали войну на Украине», — рассказал исследователь.

Миршаймер также добавил, что американская внешняя политика в своем нынешнем виде способствует лишь разрастанию напряженности во всем мире. Помимо Украины, он привел пример конфликт в секторе Газа и конкуренцию США с Китаем.

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Ранее Миршаймер заявил, что саммит БРИКС, который состоялся в Казани, показал победу президента России Владимира Путина на всех направлениях во внешней политике. По его словам, целью США была попытка изолировать Путина на уровне международных форматов. Однакого этого не просто не произошло — Россия демонстрирует высокий потенциал по участию в различных структурах, включая БРИКС.