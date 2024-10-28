Соединенные Штаты и Евросоюз должны поддержать протесты после прошедших в Грузии парламентских выборов. С таким заявлением выступила глава государства Саломе Зурабишвили, передает Associated Press.

По ее словам, необходима твердая поддержка со стороны европейских и американских партнеров.

Зурабишвили также понадеялась на поддержку протестов в стране со стороны Запада, и призвала не возобновлять контакты с победившей партией «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Евросоюз должен поддержать оппозицию, чтобы сохранить присутствие в регионе, считает она.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на парламентских выборах. По ее мнению, граждане республики стали свидетелями «чего-то очень необычного».