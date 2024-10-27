Президент Грузии призвала население протестовать

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала жителей страны к протесту против результатов парламентских выборов в понедельник у здания парламента в Тбилиси.

"Я хочу всех вас пригласить завтра вечером в семь часов [18:00 мск] на [проспект] Руставели для того, чтобы мы вместе объявили миру и себе, что не признаем эти выборы", - сказала Зурабишвили на брифинге, отметив, что протест будет мирным.

Зурабишвили также заявила, что не признает результаты выборов.