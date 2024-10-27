Талибы запретили женщинам разговаривать друг с другом

«Талибан» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) запретил женщинам разговаривать друг с другом в общественных местах, сообщает Bild. По данным издания, ограничение действует с августа 2024 года. Решение принял министр добродетели Халид Ханафи, уточнили журналисты.

Запрет распространяется на женщин-врачей и медсестер. Они не должны разговаривать с родственниками-мужчинами. По мнению журналистов, это значительно ограничивает медицинское обслуживание всех жителей страны.

Авторы публикации напомнили, что с 2021 года девочкам пришлось бросить школу после шестого класса. Женщинам также запретили учиться в университетах, а путешествовать разрешается только в сопровождении родственника-мужчины. Посещать парки, плавать и заниматься спортом также нельзя. В стране запретили даже парикмахерские.

Приюты для женщин в Афганистане прекратили работу. За «неисламское поведение» их могут посадить в тюрьму или подвергнуть публичной порке.

Ранее в Кабуле прошли протесты пенсионеров, недовольных политикой «Талибана». Граждане вышли на улицы столицы Афганистана и потребовали выплаты пенсий за последние три года.