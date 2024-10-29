Зеленский просит "поработать" с ФРГ по поводу приглашения Украины в НАТО

Владимир Зеленский попросил страны Северной Европы "поработать" с Берлином после заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о невозможности принять Украину в НАТО.

На саммите в Рейкьявике Зеленский заверял представителей Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции, что Украина сейчас просит не о членстве в НАТО, а о приглашении.

"Мы не говорим о членстве Украины в НАТО сейчас во время войны. Мы говорим только о приглашении присоединиться к НАТО <...>. Очевидно, почему приглашение в НАТО - это не то же самое, что полноправное членство в альянсе. Однако некоторые лидеры говорят об этом так, будто это одно и то же. Их спрашивают о приглашении, а они отвечают о членстве. Это несправедливо. Это просто способ сказать "нет", - возмутился Зеленский во время выступления, текст которого приводится на сайте его офиса.

"Пожалуйста, поработайте с партнерами по всей Европе, особенно в Берлине, чтобы мы могли совместно достичь этой геополитической ясности", - добавил он.

В совместном заявлении саммита, текст которого также публикует офис Зеленского, премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции ограничились тем, что "будут продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

Ранее Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что сейчас нет необходимости принимать решение о членстве Украины в НАТО. Он напомнил, что за приглашением обычно следует довольно быстрое принятие в члены альянса, но страна, которая находится в состоянии войны, не может вступить в НАТО.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. При этом в организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта. На фоне заявлений партнеров на Украине периодически высказывают сомнения, что Киев все же достигнет этой цели.