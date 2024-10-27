В США предостерегли Украину от последствий победы Харрис

Украине будет тяжело получить финансовую помощь от Соединенных Штатов, даже если победу на президентских выборах 5 ноября одержит Камала Харрис, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. При этом возможности Киева резко сузятся и при победе Дональда Трампа.

Даже если победит Камала Харрис, США, вероятно, будет трудно получить значительную финансовую поддержку через Конгресс, заявили западные чиновники, отказавшиеся назвать свое имя, обсуждая деликатные вопросы, — пишет издание.

Bloomberg также подчеркивает, что Россия сохраняет значительные преимущества в боеприпасах над Украиной, а личный состав превосходит Киев в соотношении три к одному. В этих условиях Украина нуждается в помощи союзников, однако многое зависит от результатов выборов в США, заключает агентство.

Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене заявил, что министр обороны США Ллойд Остин привез президенту Украины Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы он не отводил войска от Красноармейска. Речь идет о финансовой помощи в размере $800 млн, о выделении которой стало известно во время визита Остина в Киев. Она, как предполагается, будет направлена на производство дронов.