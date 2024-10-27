Харрис опередила Трампа по поддержке избирателей

Кандидат в президенты США от Демпартии Камала Харрис незначительно увеличила отрыв от своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа, набрав 51% среди вероятных избирателей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного ABC и социологической компанией Ipsos.

Исследователи пояснили, что всего 2 процентных пункта разделяют Харрис и Трампа среди всех зарегистрированных избирателей, 49-47%. Это приводит к небольшому преимуществу Харрис среди вероятных избирателей, 51-47%, пояснили эксперты.

По их мнению, на исход выборов окажет то, насколько высокой окажется явка.

Аналитики пояснили, что, согласно данным проведенного в начале октября опроса, Харрис среди вероятных избирателей набирала 50%, в то время как Трамп — 48%. Распределение голосов среди зарегистрированных избирателей не изменилось.

Онлайн-опрос был проведен с 18 по 22 октября по случайной выборке из 2808 человек. Погрешность составляет 2 процентных пункта для зарегистрированных избирателей, 2.5 п.п. для вероятных избирателей и 5.5 п.п для семи колеблющихся штатов, которые могут решить исход выборов.