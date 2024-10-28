Европейская страна отказала во въезде тысячам украинцев

Германия массово отказывает гражданам Украины во въезде в страну. Об этом пишет Bild*.

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По данным газеты, Германия не впустила на территорию страны 5935 граждан Украины с начала 2024 года. Отмечается, что при этом во въезде в ФРГ в этот период отказали 4708 сирийцам и 2396 афганцам.

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Уточняется, что речь идёт об украинцах, которые не имели или были лишены права проживания в ФРГ.

Ранее сообщалось, что глава немецкого Министерства финансов Кристиан Линднер выступил за предоставление украинским беженцам нового юридического статуса.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.