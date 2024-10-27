Кандидат в вице-президенты США сделал заявление о мире с Россией

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что не хотел бы войны с Россией и ее лидером, а также признал необходимость переговоров, в том числе с Москвой, для урегулирования на Украине.

"Мы не в состоянии войны с ним (Владимиром Путиным - прим. ТАСС), и я не хочу войны с Россией Владимира Путина. Думаю, мы должны пытаться следовать мирным путем", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Вместе с тем Вэнс добавил, что считает российского президента "противником" и "соперником" Соединенных Штатов.

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Республиканец также считает, что без дипломатии урегулировать украинский конфликт не получится.

"Если нам кто-то не нравится, это не значит, что мы не можем периодически взаимодействовать с ними. Думаю, что если мы собираемся покончить с войной на Украине, нам придется так или иначе вступать в переговоры с Украиной, с Россией, с нашими европейскими партнерами по НАТО. Это необходимо. <...> Я считаю, что иногда надо прибегать к дипломатии даже в отношениях с противниками, а возможно, особенно в отношениях с ними", - отметил кандидат в вице-президенты США.

Вэнс последовательно выступает за прекращение поставок Вашингтоном вооружений Киеву и скорейшее урегулирование конфликта на Украине. В частности, в интервью газете The New York Times он заявил, что за Украиной должен быть закреплен нейтральный статус, а ее границы - пересмотрены.