В ПАСЕ пожаловались на вандалов, повредивших машину наблюдателей в Грузии

Автомобиль, на котором передвигались наблюдатели ПАСЕ, подвергся вандализму в ходе парламентских выборов в Грузии, пока делегаты вели наблюдение, пожаловался представитель делегации ассамблеи на выборах Юлиан Булай. Об этом пишет РИА Новости.

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Политик пояснил, что всего в делегацию наблюдателей ПАСЕ на выборах в Грузии входили 39 человек.

«Должен также упомянуть, что у одной из команд [наблюдателей ПАСЕ] во время наблюдения на избирательном участке в сельской местности машина подверглась вандализму», — отметил Булай.

Ранее глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума на пресс-конференции в Тбилиси сообщила, что парламентские выборы в Грузии были конкурентными, так как в них участвовали 18 политических партий.

Руководитель миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи, в свою очередь, заметил, что процесс выборов в парламент в Грузии был хорошо организован. Он разъяснил, что новые технологии сократили риски манипуляций и человеческих ошибок.