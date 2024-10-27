Грузинская оппозиция отказалась от денег

Грузинская оппозиция из «Коалиции за перемены» отказалась от государственного финансирования и депутатских мандатов. Об этом сообщает грузинский телеканал TV Pirveli.

«"Коалиция за перемены" отказывается от парламентских мандатов, привилегий и финансирования», — отмечается в заявлении движения.

Также представитель коалиции от партии «Единство — Национальное движение» Тина Бокучава добавила, что оппозиционные силы не войдут в новый состав парламента, обвинив правящую «Грузинскую мечту — Демократическую Грузию» в фальсификации итогов.

Предварительные итоги выборов в Грузии: главное

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» проиграла во всех округах Тбилиси, набрав 45,54 процента голосов. Как следует из опубликованной ЦИК информации, правящая партия Грузии не смогла набрать абсолютного большинства ни в одном из округов столицы республики. Результат оппозиционной коалиции составил по подсчетам ЦИК 45,8 процента голосов.

Также правящая партия не смогла набрать большинство на зарубежных участках.