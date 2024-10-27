Предварительные итоги выборов в Грузии: главное

В Грузии в субботу, 26 октября, прошли парламентские выборы. ЦИК республики объявил их состоявшимися. «Рамблер» собрал главное к этому часу.

Данные ЦИК

Это были первые выборы в стране с использованием электронных урн, которые были установлены на 74% участков, охвативших почти 90% избирателей.

Явка составила 58,94%. На прошлых выборах 2020 года этот показатель достиг 56,11%. Глава ЦИК Георгий Каландаришвили заявил, что выборы прошли в мирной и спокойной обстановке.

Жалобы на избирательный процесс

Во время голосования было получено 337 жалоб. Жалобы касались в основном нарушения тайны голосования, правил маркировки, фактов, произошедших за пределами избирательных участков, нарушений правил агитации, нарушений прав наблюдателей, представителей партий.

Предварительные итоги

На места в парламенте претендовали 18 партий, 5%-ный барьер, предварительно, преодолели 5 из них.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» набирает 54,243% голосов, что примерно обеспечивает ей более 91 мандата в парламенте, насчитывающем 150 мест. За рубежом партия получает 17,73% голосов.

Результат сильно расходится с первыми экзитполами, проведенными по заказу оппозиционных сил, и приближен к данным проправительственных опросов, уточнили эксперты.

Так, исследование Edisson Research, проведенное по заказу местного телеканала TV Formula, обещало «Грузинской мечте» в районе 40,9% голосов, а четырем оппозиционным блокам — 51,9% суммарно.

Правящая партия сможет единолично сформировать правительство, но у нее не будет конституционного большинства, чтобы менять основной закон.

Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе признался, что в партии ожидали большего по итогам выборов.

Реакция властей на итоги выборов

Генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что оппозиционные партии не пользуются поддержкой народа, они не смогут устроить в стране переворот или революцию.

Каладзе предупредил, что со стороны государства «последует очень жесткая реакция», если кто-то посмеет сделать противозаконные шаги.

Реакция оппозиции

Оппозиционные партии набрали суммарно чуть больше 36% голосов. Оппозиционеры надеялись получить суммарное большинство, чтобы сформировать коалиционное правительство.

По предварительным данным, «Коалиция за перемены» получает 10,805% голосов, «Единство — Национальное движение» —10,07%, «Сильная Грузия» — 8,722%, партия «Гахария за Грузию» — 7,725%.

Все четыре оппозиционные партии не признали результаты выборов.

Элене Хоштария, один из лидеров «Коалиции за изменения» заявила, что партия не признает результаты выборов и с 27 октября приступает к непрерывным протестам.

Лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария подчеркнул, что не признает итоги парламентских выборов, так как они якобы «не выражают волю народа».

«Сейчас не время безнадежности, сейчас время защищать голоса», — подчеркнул политик.

Глава «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила от имени объединения «Единство - Национальное движение», в которое также входят партии «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия», что они не собираются признавать итоги выборов. Она назвала их «украденными» у оппозиции.

Международная реакция

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил «Грузинскую мечту» с победой на парламентских выборах, охарактеризовав ее успех как «ошеломляющий» .

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто считает, что «Грузинская мечта» победила на выборах, несмотря на попытки вмешательства извне. Он заверил, что Будапешт окажет Тбилиси помощь в процессе вступления в Евросоюз.

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор заявил, что Запад пытается контролировать и Молдавию, и Грузию, оказывая влияние на выборы, однако в Тбилиси люди смогли отстоять свои национальные интересы.

«В эти выходные все внимание приковано к Грузии, где состоялись парламентские выборы. Наши страны оказались в похожей ситуации: и Молдавию, и Грузию коллективный Запад всеми силами старается взять под полный контроль… Как и в Молдавии, проигрывая вчистую внутри страны, Запад пытается воздействовать с помощью зарубежных участков», — подчеркнул Шор.

Глава миссии наблюдателей Европарламента на парламентских выборах в Грузии Антонио Лопес-Истурис Уайт уклончиво ответил на вопрос журналистов о том, считает ли он, что выборы в стране «украдены».

«Я и мои коллеги не для того здесь, чтобы заявить, были эти выборы «украдены» или нет», — сказал Лопез-Истуриз Уайт на брифинге в Тбилиси.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии на парламентских выборах в стране.

Парламентские выборы в Грузии были конкурентными, так как в них участвовали 18 политических партий, заявила глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума на пресс-конференции в Тбилиси.

Процесс парламентских выборов в Грузии был хорошо организован, заявил глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мерфи на пресс-конференции. Он уточнил, что новые технологии сократили риски манипуляций и человеческих ошибок.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил удовлетворенность заявлениями победившей на выборах в Грузии партии «Грузинская мечта» о неприятии санкций против РФ и Белоруссии и выразил надежду на восстановление добрососедства.

Лебедев напомнил, что Грузия сохранила участие в порядка 70 соглашениях, регулирующих отношения в экономической сфере, эти многолетние кооперационные связи нужны не только Грузии, но и другим странам СНГ.

Президент Литвы Гитанас Науседа после объявления результатов парламентских выборов в Грузии заявил, что больше не ожидает от Тбилиси проевропейского курса.

«Эти результаты выборов совершенно несовместимы с приближением к Евросоюзу, и, честно говоря, я не хочу обматывать в вату и говорить, что есть какие-то возможности ожидать проевропейского курса», — подчеркнул Науседа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах.

Ситуация в Тбилиси

В настоящее время в столице Грузии спокойная обстановка, протестов нет ни у парламента, ни у здания ЦИК.