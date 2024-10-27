На Кипре оценили поездку генсека ООН на саммит БРИКС в Казани

Участие генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани показало, что он независим от стран Запада. Об этом заявил британский королевский адвокат и судья в отставке Али Риза Альпер в своей колонке для газеты Cyprus Mail.

© Газета.Ru

«А его принципиальная позиция по Газе и Ливану демонстрирует, что он — великий гуманист, готовый выйти за привычные рамки и рассказать, как в действительности обстоят дела, заплатив за это большую личную цену, ведь Израиль объявил его персоной нон грата», — написал Альпер.

Генсек ООН прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС 24 октября. В рамках поездки Гутерриш выступил на пленарном заседании и встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Сам Гутерриш, говоря о саммите БРИКС в Казани, заявил о важности подобных мероприятий, где происходит единение государств, благодаря которому решаются глобальные проблемы. Генсек ООН признался, что во время поездки ему удалось посетить Казанский кремль, он назвал его «великолепным чудом света».