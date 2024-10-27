В Литве высказались за мир без войны с Россией

Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус выступил за достижение мира без войны с Россией. Об этом он заявил в эфире Rutube-канала Вальдман-LINE.

«Только предатели Литвы могут призывать нас победить Россию на поле боя <...> А такие призывы с марта 1922 года», — заявил Вайткус, подчеркнув, что он призывает Литву пойти по другому пути — достигнуть мира «не после победы над Россией, а без войны с ней».

25 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис резко осудил генсека ООН Антониу Гутерриша за его поездку на саммит БРИКС в Казань. Он напомнил, что Гутерриш в свое время не стал приезжать на организованный Украиной «саммит мира» в Швейцарии, но приехал в Казань.

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В этот же день стало известно, что весной 2025 года Литва начнет демонтаж линий электропередачи, связывающих ее с Россией и Белоруссией. Отмечается, что все литовские линии электропередачи на российском и белорусском направлениях будут отключены 8 февраля 2025 года, а вслед за этим начнется их демонтаж. Причиной такого шага названо прекращение действия договора о электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ).