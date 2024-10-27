Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине будут назначены только после завершения вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Ермак заявил, что выборы пройдут «сразу после завершения» конфликта. По его словам, таково желание Зеленского.

«Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей, — сказал Ермак.

Он добавил, что сегодня все ресурсы «должны идти на войну».

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На саммите БРИКС в Казани президент России Владимир Путин заявил, что главари киевского режима не хотят мирных переговоров, поскольку им придется отменять военное положение и проводить президентские выборы.