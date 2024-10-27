Соратник Зеленского «объявил войну» Северной Корее

Украина фактически находится в состоянии войны с КНДР, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью Corriere Della Sera. По его словам, солдаты из Северной Кореи в ближайшие дни якобы будут развернуты в Курской области.

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Де-факто можно сказать, что Северная Корея участвует в этом конфликте. Де-юре официального объявления войны со стороны Пхеньяна не было, — поделился советник президента Украины.

В связи с этим Ермак призвал Запад дать Киеву больше оружия и снять запрет на удары дальнобойными ракетами по России. Советник Зеленского подчеркнул, что визит Зеленского в США, в частности, на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании чрезвычайно важен для Киева, поскольку снаряды «помогают Украине отстаивать свободу». Что касается возможных переговоров с Москвой, для начала диалога нужно вернуться к ситуации, которая была до начала специальной военной операции ВС РФ, уточнил Ермак.

В офисе Зеленского высказались о возможной победе Трампа

Также Ермак высказался о приближающихся выборах в США. По его словам, на Украине не боятся победы экс-главы государства Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Вооруженным силам Украины начали выдавать методички в преддверии якобы прибытия на фронт солдат из Северной Кореи. По данным СМИ, в них содержатся фразы, обучающие общению с военными из КНДР.