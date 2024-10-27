В офисе Зеленского высказались о возможной победе Трампа

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не опасается того, что Дональд Трамп может стать президентом США. По мнению Ермака, любой из победивших кандидатов окажет военную поддержку Киеву, пишет итальянская Corriere della Sera.

В интервью итальянской газете Ермак признал, что США «имеют большое значение, они наш главный союзник». По его мнению, американское общество безоговорочно поддерживает Киев.

Глава украинского офиса напомнил, что недавно Зеленский встречался с Байденом и Камалой Харрис. Разговор «был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо».

«Я присутствовал, не буду рассказывать подробности, это было за закрытыми дверями, но могу сказать, что мы вернулись из США с уверенностью, что ни один из двух кандидатов не желает позволить Путину выиграть», — заявил Ермак.

Он добавил, что, по его мнению, со стороны США «военная поддержка будет продолжаться».

В интервью Ермак также заявил, что благодаря «жертве героических украинских солдат» «Европа и международный порядок были защищены».

«И пришло время вам больше не колебаться и быстро предоставить нам оружие и боеприпасы в достаточных количествах», — сказал глава офиса Зеленского, обращаясь к итальянцам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любой результат урегулирования конфликта на Украине должен быть в пользу РФ. При этом российские власти готовы искать разумные компромиссы для завершения боевых действий.