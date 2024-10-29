В Госдепе США усомнились в честности итогов голосования в Грузии

На Западе отреагировали на итоги парламентских выборов в Грузии, потребовав расследовать информацию о нарушениях в ходе кампании. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен со ссылкой на «международных наблюдателей» заявил, что результаты выборов не могут считаться честными и справедливыми. В том же ключе прокомментировали итоги голосования в Великобритании, отметив «поляризацию предвыборной обстановки». Схожее мнение высказал и глава евродипломатии Жозеп Боррель. При этом он заявил о необходимости «конструктивного диалога по всему политическому спектру». Эксперты отмечают, что отсутствие более радикальных высказываний со стороны западных политиков говорит о занятой ими выжидательной позиции. Более активных действий сейчас стоит ждать от оппозиции, которая попытается раскачать ситуацию в стране по украинскому сценарию, полагают аналитики.

В США по итогам парламентских выборов в Грузии призвали власти страны провести расследование всех сообщений о нарушениях в ходе кампании. Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, о них, в частности, говорили международные наблюдатели.

«Международные и местные наблюдатели отметили, что предвыборная обстановка характеризовалась злоупотреблением правящей партией государственными ресурсами, подкупом и запугиванием избирателей, что способствовало созданию неравных условий и подорвало уверенность общественности и международного сообщества в возможности справедливого исхода выборов», — приводит текст его заявления пресс-служба Госдепа.

Дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне отметили сообщения «о нарушениях и единичных случаях насилия». И хотя Блинкен признал, что выборы в целом были проведены надлежащим образом, он со ссылкой на наблюдателей подверг сомнению честность и справедливость результатов голосования.

Госсекретарь также призвал грузинские власти «соблюдать верховенство права, отменить законы, попирающие основные свободы, и совместно устранить недостатки избирательного процесса». При этом он не уточнил, о каких законах и недостатках идёт речь.

Чужими словами

Тему нарушений в ходе выборов поддержали и некоторые другие западные страны. С этой позиции голосование в Грузии прокомментировали в Великобритании. Замглавы МИД Стивен Даути заявил о якобы злоупотреблениях админресурсом, поляризации обстановки перед голосованием, «случаях запугивания и принуждения избирателей».

«Мы будем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими международными партнёрами и готовы оказать поддержку», — говорится в его заявлении на сайте ведомства.

Обеспокоенность в связи с выборами в Грузии высказал и глава евродипломатии Жозеп Боррель. Ссылаясь на наблюдателей, он заявил о давлении на избирателей, неравных условиях для кандидатов и об опасениях из-за недавних законодательных поправок, внесённых в избирательный процесс.

«Эти нарушения требуют прояснения и рассмотрения. Это необходимый шаг для восстановления доверия к избирательному процессу», — подчеркнул Боррель.

Вместе с этим он отметил, что первостепенное значение сейчас имеет «конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру».

Свою оценку грузинским выборам дали в Варшаве и Вильнюсе. Польский МИД выразил обеспокоенность ходом проведения парламентских выборов в республике и заявил о поддержке «грузинской демократии».

«К сожалению, то, что мы наблюдали в ходе выборов 26 октября, не сближает Грузию с ЕС и НАТО, а, наоборот, отдаляет от них», — посетовали в министерстве.

Эту же мысль высказал президент Литвы Гитанас Науседа. По его мнению, нынешняя грузинская власть, удержавшаяся на своих позициях, ведёт страну в обратную сторону от евроинтеграции.

«Прежде всего вопрос в том, победила ли она («Грузинская мечта». — RT). Вот в чём проблема. Мы даже не можем сказать, выиграли они или проиграли. Во-вторых, в самой Грузии этому рад только один человек — Бидзина Иванишвили (основатель «Грузинской мечты». — RT). Или этому могут радоваться только те силы, которые находятся за пределами Грузии, потому что эти результаты выборов совершенно несовместимы со сближением с Евросоюзом», — цитирует Науседу Delfi.

Однако наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ, ПА НАТО и Европарламента не увидели 26 октября каких-либо масштабных фальсификаций, на которые указывает оппозиция. В их отчёте говорится, что правовая система страны обеспечивает возможность проведения демократических выборов.

«Избирательная администрация организовала выборы эффективно... День выборов был в целом хорошо организован с процессуальной точки зрения и прошёл планомерно... (Предвыборная. — RT) кампания была конкурентной, но сдержанной... Медийное поле Грузии разнообразно», — следует из документа.

При этом в ОБСЕ подчеркнули дисбаланс возможностей для представления своих кампаний кандидатами. По мнению наблюдателей, правящая партия имела больше ресурсов для своего продвижения. К тому же предвыборная среда сопровождалась поляризацией, так как риторика оппонентов на выборах вносила раскол в общество, отмечается в докладе.

«Медийное поле Грузии... полагается на финансирование политических субъектов... Хотя общественный вещатель и представлял кандидатов по большей части в позитивном или нейтральном тоне, правящей партии уделялось значительно больше времени, чем остальным партиям», — говорится в отчёте.

Помимо этого, в наблюдательной миссии сочли, что в день голосования была напряжённая обстановка, а также были случаи запугивания и нарушения тайны голосования.

Призывы к протестам

27 октября Центризбирком Грузии опубликовал итоги прошедших накануне выборов в грузинский однопалатный парламент.

Согласно этим данным, депутатские мандаты получают пять политических сил: «Грузинская мечта», которая находится у власти с 2012 года (53,93%), «Коалиция за перемены» (11,04%), «Единство — Национальное движение», где лидирующие позиции занимает Единое национальное движение экс-президента Михаила Саакашвили (10,17%), «Сильная Грузия» (8,81%), «За Грузию» (7,77%). Последние четыре политические силы выступают против «Грузинской мечты». Они также не признали результаты выборов, назвав их украденными, а власть — узурпированной.

Вечером того же дня прозападно настроенная президент страны Саломе Зурабишвили призвала сограждан выйти на митинг на проспекте Руставели, где находится грузинский парламент. Она подчеркнула, что признание итогов выборов «является признанием прихода России».

О необходимости массовых протестов заявил и Михаил Саакашвили. «Сейчас время больших акций протеста, чтобы показать миру, что мы боремся за свободу и мы тот народ, который не смирится с несправедливостью», — цитирует Interpressnews его сообщение в соцсетях.

При этом в Тбилиси отметили, что избранный парламент будет легитимным, несмотря на бойкот оппозиции.

«(Оппозиция. — RT) врёт, что откажется от своих (избирательных. — RT) списков и парламент не будет легитимным. Очень даже легитимным будет. Парламент собирается и 76 голосами признаёт полномочия 150 депутатов. «Грузинской мечте», по этим данным, если не ошибаюсь, полагается 89 мандатов», — приводит ТАСС слова председателя законодательного органа Шалвы Папуашвили.

По отработанному сценарию

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидата исторических наук, амбассадора общества «Знание» Евгения Семибратова, осторожные высказывания Запада относительно парламентских выборов в Грузии свидетельствуют об их намерении занять выжидательную позицию.

«На Западе решили дождаться первой ошибки удержавшейся власти. Таковым может оказаться шаг в сторону Москвы, даже незначительный. Малейший, даже непреднамеренный реверанс в сторону России или действие, которое может быть так истолковано, — и оппозиция тут же навесит на «Грузинскую мечту» клеймо «агент Кремля» и использует это для раскачивания ситуации. Её задача сейчас — при наименьшем участии Запада подогреть ситуацию изнутри. Потому что в Вашингтоне и Брюсселе заинтересованы в «ненасильственном сопротивлении», — пояснил собеседник RT.

Для этого сейчас будет мобилизоваться общественное мнение, будут нагнетаться соответствующие настроения, «чтобы в нужный момент выдернуть чеку», добавил аналитик.

В свою очередь, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев назвал реакцию грузинской оппозиции на итоги голосования закономерной.

«Они политики и должны использовать любой повод в виде промахов конкурентов в своих интересах, а также уличать своих оппонентов «в самом ужасном». А самое ужасное сейчас обвинение — сотрудничество с Россией, использование её денег, даже если на деле этого никогда не было. У нашей страны в грузинском обществе есть эвфемизм — «северный сосед». Мы якобы против европейского будущего Грузии. И на этом уже долгие годы строится стратегия оппозиции», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Вместе с тем, по его мнению, не стоит ждать от оппозиции попыток осуществить переворот на анонсируемых протестах и митингах.

«Не думаю, что это им выгодно. Тем более власть достаточно чётко обозначила, что будет жёстко пресекать подобные попытки. Любой переворот ослабляет не только власть, но и само государство. Всё же среди грузинских оппозиционеров люди умные, едва ли какая-то сиюминутная выгода соответствует их долгосрочным интересам. К тому же уличные выступления уже стали традиционным элементом грузинской политики. И было бы странно, если бы оппозиция не объявила о них и в этот раз», — считает Токарев.

Однако Евгений Семибратов полагает, что исключать такого варианта развития событий не стоит.

«Запад уже готовит почву для непризнания результатов этих выборов. А вот результаты потенциального переворота могут быть легко признаны. Если переворот состоится, если оппозиция пойдёт на это, то Запад его сразу признает, как было на Украине», — уверен Семибратов.

По его словам, в нынешней ситуации учитывается опыт Украины и Белоруссии: палаточные городки ещё не возведены, а политтехнологи уже завозятся.

«Вот уже и экстремиста Гончаренко*, депутата Верховной рады, заметили в Тбилиси. Думаю, он вершина айсберга, которая говорит о том, что практики, которые занимались в своё время подобными технологиями в том числе на Украине, сейчас присутствуют в Грузии и потенциально готовятся к реализации этого сценария», — рассказал аналитик.

Примечательны слова Жозепа Борреля о необходимости диалога в Грузии между всеми политическими силами, считает Семибратов.

«Это говорит о том, что на Западе сделали выводы из белорусских выборов. Если сейчас там скопом не признают выборы в Грузии, то могут получить какое-нибудь правительство в изгнании, которое никакого влияния на политические процессы в стране иметь не будет. А им не нужна вторая Тихановская. Поэтому такими красивыми словами Запад просто хочет закрепить своих политических миньонов в действующем правовом поле, сохранив их как проводников своего влияния», — резюмировал эксперт.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.