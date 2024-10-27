Аятолла Хаменеи высказался об ответе Ирана на "злонамеренный акт Израиля"
Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что иранские власти определят, как ответить израильскому режиму на недавний ракетный обстрел. Об этом сообщает телеканал Press TV.
В воскресенье аятолла Хаменеи сделал заявление в Тегеране во время встречи с членами семей погибших военнослужащих. Среди них было много детей и молодых людей, державших в руках портреты павших.
Верховный лидер сказал, что «сионисты должны понять силу, решимость и новаторство иранской нации и ее молодежи».
«Как донести эту силу и решимость иранской нации до сионистского режима, должны определить наши ответственные лица, как и то, что следует сделать во имя интересов нации и страны», — заявил аятолла.
По его словам, злонамеренный акт Израиля «не следует ни преувеличивать, ни преуменьшать».
Аятолла также призвал страны и международные организации, такие как ООН, более решительно выступить против Израиля.
«То, что режим делал и делает в Газе и… Ливане, является одним из самых жестоких военных преступлений. Мир должен выступить против них, правительства должны выступить, особенно исламские правительства», — сказал иранский лидер.
Он отметил, что помощь Израилю является одним из «самых худших и самых больших грехов».
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Также Хаменеи призвал к формированию глобальной политической и экономической коалиции против «злостного режима», и, «если это будет сочтено необходимым, военной коалиции».