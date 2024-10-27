Президент Литвы отреагировал на итоги выборов в Грузии

Президент Литвы Гитанас Науседа после объявления результатов парламентских выборов в Грузии заявил, что больше не ожидает от Тбилиси проевропейского курса. Об этом пишет «Sputnik Литва».

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов после подсчета данных с 99% избирательных участков.

«Эти результаты выборов совершенно несовместимы с приближением к Евросоюзу, и, честно говоря, я не хочу обматываться в вату и говорить, что есть какие-то возможности ожидать проевропейского курса», — подчеркнул Науседа.

Президент уточнил, что анализ принятых предыдущим правительством законов показывает «полный отход от Евросоюза».

Премьер Грузии сделал заявление о протестах в стране после выборов в парламент

Ранее оппозиционные партии «Коалиция за изменения», «Единое национальное движение» и «Сильная Грузия» заявили, что не признают результатов выборов.

Элене Хоштария, один из лидеров «Коалиции за изменения», объявила, что партия с 27 октября намерена проводить непрерывные протестные акции.