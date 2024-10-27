Нетаньяху рассказал о результатах мощного удара по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ смог нанести ущерб ракетному производству Ирана. Он добавил, что удар был мощным и «достиг всех целей». Об этом пишет ТАСС.

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По данным агентства, глава правительства рассказал о действиях Армии обороны Израиля во время траурной церемонии, посвященной памяти жертв атаки 7 октября 2023 года.

«Мы нанесли мощный удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты. Это был точный и мощный удар, и он достиг всех целей», — подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, что в ночь на субботу, 26 октября, израильские самолеты и беспилотники нанесли массированный удар по военным объектам Ирана. В ЦАХАЛ пояснили, что атака была предпринята в ответ на действия Тегерана и его союзников.

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Ранее член комитета по национальной безопасности иранского парламента Эсмаил Косари сообщил, что Тегеран ответит на удар ЦАХАЛ по исламской республике. Он разъяснил, что на решение об ответном ударе не повлияет «незначительность нанесенного ущерба».