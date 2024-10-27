Генсек ООН рассказал, почему важен саммит БРИКС в Казани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о саммите БРИКС в Казани, отметил важность подобных мероприятий, где происходит единение стран, благодаря которому решаются глобальные проблемы.

"Мне довелось посетить Казанский кремль, это как великолепное чудо света, - сказал он в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. - Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире". Фрагмент с комментарием генсека опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Гутерриш прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС 23 октября. Он выступил на пленарном заседании в формате "аутрич" / "БРИКС плюс" и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, прошел в Казани с 22 по 24 октября. Во второй день саммита его участники приняли Казанскую декларацию. Среди основных тем документа - развитие объединения, позиция по глобальным проблемам, урегулирование региональных кризисов, в том числе на Украине и на Ближнем Востоке.

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Группа БРИКС была создана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года в объединение вступили Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Саммит в Казани стал первым, в котором они приняли участие в качестве полноправных членов.