Лукашенко заявил об отсутствии у Зеленского жалости к украинцам

У него «преобладают амбиции», поэтому глава республики не идёт на прекращение конфликта.

«Владимиру Зеленскому плевать на народ Украины, исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций, поэтому действительно народ ему не жалко», — сказал Александр Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на полях саммита БРИКС.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил разработку внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта.

Президент Украины подчеркнул, что он будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, а также информационной сферы страны.