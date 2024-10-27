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Президент Белоруссии заявил об отсутствии у Зеленского жалости к украинцам

У него «преобладают амбиции», поэтому глава республики не идёт на прекращение конфликта.

Лукашенко заявил об отсутствии у Зеленского жалости к украинцам
© globallookpress.com
«Владимиру Зеленскому плевать на народ Украины, исходя из его поведения. Видимо, амбиции возымели место. Но это не место для амбиций, поэтому действительно народ ему не жалко», — сказал Александр Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным на полях саммита БРИКС.

24 октября Владимир Зеленский подтвердил разработку внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта.

Президент Украины подчеркнул, что он будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов, а также информационной сферы страны.

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