Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что исход украинского кризиса сейчас не зависит от позиции Запада. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он подчеркнул, что западные элиты уже выступают за мир, чего не скажешь о президенте Украины Владимире Зеленском. Проблема в том, что Киеву обещали не оказывать давления в вопросах исхода конфликта, сказал белорусский лидер. Он добавил, что недавно общался с представителями западного политикума на эту тему и сделал соответствующие выводы.

Сейчас это уже зависит не столько от коллективного Запада, сколько от самого Владимира Зеленского. Это уже такой маленький поворот. Почему? Потому что недавно встречались с представителями Запада, и я понял, что они хотят мира. Но они не могут надавить на Зеленского, потому что было обещано, что давления не будет, будет всяческая поддержка, — сказал Лукашенко.

Ранее Путин заявил, что Киев дважды обращался к Москве через посредничество Анкары с предложениями по урегулированию конфликта. Однако после украинская сторона сразу же отказывалась от инициатив, пояснил российский лидер.

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Путин также сообщил, что на саммите БРИКС в Казани Эрдоган передал новые предложения от украинской стороны по контактам с Киевом, включая вопросы судоходства в Черном море и другие темы.