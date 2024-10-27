Рейтинг блока ХДС/ХСС упал до 30%

Рейтинг оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) снизился до 30%, уровень поддержки входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), представителем которой является канцлер Олаф Шольц, уменьшился до 15%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

По его информации, по сравнению с предыдущей неделей блок ХДС/ХСС потерял один процентный пункт (п.п). Тем не менее консерваторы по-прежнему уверенно занимают первое место среди политических сил ФРГ. Однако прогнозы ХДС не оправдались, отмечает газета. В партии неоднократно обещали, что если лидер ХДС Фридрих Мерц станет кандидатом в канцлеры на выборах 2025 года, рейтинг ХДС/ХСС превысит 30%.

Этого до сих пор не произошло. В сентябре, до того, как Мерц был выдвинут кандидатом на пост канцлера, ХДС/ХСС поддерживали 33% жителей ФРГ. Уровень поддержки Социал-демократической партии Германии также несколько снизился и составил 15% (- 1 п.п). Таким образом, социал-демократы занимают третье место. На второй строчке расположилась правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 19% (без изменений).

За "зеленых" готовы проголосовать 11% (+ 1 п.п), за свободных демократов (СвДП) - 4% (также без изменений). Созданный в январе "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) набирает 9% голосов (без изменений). Левые получают только 3% (без изменений).

Вместе три правящие партии (СДПГ, "зеленые" и СвДП) получили бы всего 30%. Это столько же, сколько у блока ХДС/ ХСС. В такой ситуации наиболее вероятным сценарием было бы формирование так называемой большой коалиции в составе ХДС/ ХСС и СДПГ. Опрос проводился с 21 по 25 октября. В нем приняли участие 1 204 человека.

В США сообщили о тяжелом ударе для Шольца

Следующие выборы в Бундестаг пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство, а также выбран новый канцлер. Действующий глава правительства Олаф Шольц ранее заявил, что вновь будет баллотироваться от СДПГ на занимаемый им пост. Кандидатом от оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС является Фридрих Мерц.

Кандидатом от АдГ, как ожидается, станет действующий сопредседатель партии Алис Вайдель. Однако у нее практически нет реальных шансов стать канцлером, поскольку другие политические силы считают невозможным сотрудничество с "Альтернативой для Германии" в рамках какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровне.