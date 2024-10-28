Кнессет утвердил закон о запрете деятельности БАПОР в Израиле

Кнессет (парламент) Израиля утвердил закон, запрещающий деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По ее данным, законопроект был принят во втором и третьем, окончательном чтениях. За запрет проголосовали 92 депутата, против - 10. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории.

В начале октября комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в стране. Проект закона был разработан из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль, совершенной вооруженными сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильская сторона неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.