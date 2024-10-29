ФРГ раскритиковала закон о запрете деятельности БАПОР в Израиле

Уполномоченная кабмина ФРГ по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в министерстве иностранных дел Луиза Амтсберг в понедельник подвергла резкой критике утвержденный Кнессетом (однопалатный парламент) закон, запрещающий деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории.

"Действия Израиля против уполномоченной ООН организации, которая с 1950 года выполняет жизненно важную работу, являются опасным сигналом неуважения к Организации Объединенных Наций и международному сотрудничеству", - отметила Амтсберг. Структуры БАПОР, по ее мнению, необходимы для работы многих других организаций, занимающихся оказанием помощи в секторе Газа. "Сегодняшнее решение окончательно поставит на грань краха жизненно важную гуманитарную систему в Газе", - констатировала уполномоченная кабмина ФРГ, добавив, что это решение также ставит под угрозу кампанию вакцинации детей от полиомиелита в палестинском анклаве.

Амтсберг осудила "намерение захватить территорию, на которой находится штаб-квартира БАПОР в Восточном Иерусалиме, с целью строительства там 1 440 жилых домов для поселенцев". "Международный суд обязал израильское правительство обеспечить достаточное снабжение населения Газы предметами первой необходимости и гуманитарной помощью в рамках временной правовой защиты. В свете этого правительству Израиля крайне необходимо обеспечить, чтобы БАПОР продолжало выполнять мандат Генеральной Ассамблеи ООН", - заключила Амтсберг.

28 октября Кнессет принял закон о запрете деятельности БАПОР в Израиле. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории.

В начале октября комиссия по иностранным делам и безопасности Кнессета одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в стране. Проект закона был разработан из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль, совершенной вооруженными сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильская сторона неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.