Премьер Грузии ответил на вопрос о дипломатических отношениях с Россией

На сегодняшний день Грузия не имеет дипломатических отношений с Россией, заявил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, республика проводит политику президента в национальных интересах страны. Тбилиси также не имеет серьезных отношений с другими внешнеполитическими игроками.

У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией. Мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция, с внешнеполитическими игроками у нас нет, — ответил Кобахидзе.

На вопрос, не повышает ли отсутствие серьезных отношений с внешнеполитическими игроками вероятность установления прочных дипломатических отношений с Москвой, Кобахидзе ответил отрицательно.

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Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% территории (Абхазия и Южная Осетия) оккупированы Российской Федерацией. Учитывая, что дипломатические переговоры пока только намечаются, мы решили, что выполним эти просьбы, — сказал премьер.

Говоря о результатах прошедших в Грузии парламентских выборов, Кобахидзе отметил, что никто не может предоставить факты, которые бы говорил об их нелегитимности. Он прокомментировал слова главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, заявившего о явной фальсификации результатов голосования. Кобахидзе назвал его высказывание неинтересным.