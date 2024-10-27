Генсек СНГ заявил, что надеется на возвращение Грузии в содружество

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев высказал надежду на возможное возвращение Грузии в состав Содружества Независимых Государств, осознавая, что это будет непросто. Его слова передает РИА Новости.

«Я не оставляю такой надежды. Хотя я реалист, я отлично понимаю, что это будет очень сложно сделать с учетом тех тенденций, которые мы наблюдаем. Но блажен, кто верует. Не будем терять надежды», — добавил Лебедев.

Он подчеркнул, что многие участники СНГ разделяют его точку зрения, полагая, что разрывать связи, существовавшие на протяжении многих лет, неразумно, так как они важны не только для Грузии, но и для других стран содружества.

Лебедев также добавил, что, хотя Грузия несколько лет назад и вышла из СНГ, она продолжает участвовать в многочисленных экономических соглашениях, которые регулируют взаимодействие между государствами.

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До этого Лебедев заявил, что результаты парламентских выборов в Грузии говорят о том, что избиратели понимают важность сохранения независимого курса и сотрудничества с соседями.