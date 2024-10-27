Стояногло обвинил Санду в отказе от встреч с руководством Приднестровья

Кандидат в президенты Александр Стояногло обвинил главу Молдавии Майю Санду в том, что она отказалась встречаться с руководством непризнанного Приднестровья, фактически свернув переговоры по урегулированию конфликта. Об этом он заявил, выступая на дебатах перед вторым туром выборов, назначенных на 3 ноября.

"Вы на Конституции клялись решать приднестровскую проблему через предоставление особого статуса непризнанной республике. За все время вашего мандата вы не провели ни единой встречи с руководством Приднестровья. Готовность вступить в ЕС без Приднестровья, о которой вы говорите, - это путь к потере региона, к потере государственности Молдовы", - сказал он.

"Наша главная задача - мир и безопасность, я горжусь, что мы смогли это сделать. Мы хотим решить приднестровский вопрос мирным путем", - заявила в ответ президент, уклонившись обсуждать этот вопрос.

Санду после избрания в 2020 году отказалась встречаться с президентом непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским, а переговоры по урегулированию конфликта в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) заморожены уже более пяти лет. Тирасполь настаивает на безоговорочном возобновлении переговоров, что поддерживают в Москве. Миссия ОБСЕ в Молдавии признала, что пауза в диалоге стала причиной эскалации напряженности между двумя берегами Днестра.

Приднестровье было провозглашено 2 сентября 1990 года на территории левобережных районов Молдавии, жители которых выступили против действий радикальных политиков в Кишиневе, добивавшихся выхода республики из состава СССР и объединения с Румынией. В 1992 году конфронтация переросла в вооруженный конфликт, остановить который удалось после вмешательства российских миротворцев. Власти Приднестровья обвиняют Кишинев в стагнации переговоров и настаивают на их возобновлении на всех площадках.