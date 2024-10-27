Санду объяснила присоединение Молдавии к санкциям против России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика присоединилась к санкциям против России из-за угрозы ограничений со стороны западных стран.

"Если бы мы не присоединились к санкциям против России, то наша банковская система и сферы экономики подверглись бы изоляции на международном уровне. Мы не хотели, чтобы наши граждане в один прекрасный день не смогли переводить деньги домой из-за рубежа и так далее. Нашим экономическим агентам нужна банковская система, которая будет оставаться частью мировой системы, а не будет в изоляции", - сказала Санду в ходе политических дебатов с бывшим генпрокурором, кандидатом Александром Стояногло перед вторым туром выборов президента.

Ранее Молдавия присоединилась к санкциям в сфере банковской системы, было приостановлено прямое авиасообщение республики с Россией, а также применены другие ограничения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение руководства Молдавии о присоединении к антироссийским санкциям ЕС как очередной враждебный шаг.

Санду предупредила о рисках для отношений с ЕС при ее поражении на выборах

Отношение руководства Молдавии к России и СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах СНГ. В прошлом году правительство республики объявило о планах денонсировать свыше 110 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ.