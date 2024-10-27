В Сербии рассказали, почему страна никогда не вступит в НАТО

Сербия никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу из-за бомбардировок, произведенных НАТО в 1999 году, заявил курирующий вопросы международного экономического сотрудничества министр правительства республики Ненад Попович. Об этом пишет РБК.

По его словам, столица страны была полностью разрушена в результате действий со стороны авиации блока.

«После этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО», — подчеркнул Попович.

Министр напомнил, что Белград проводит независимую и свободную политику. В ее рамках, уточнил он, страна будет продолжать развивать отношения не только с Европой, но и со странами БРИКС, в том числе с Россией и Китаем.

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Военная операция блока под названием «Союзная сила», осуществленная без санкции Совета Безопасности ООН, велась против Югославии с марта по июнь 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила города Сербии.