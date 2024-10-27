Премьер Грузии сделал заявление о протестах в стране после выборов в парламент

Премьер-министр Грузии заявил, что оппозиция не помешает работе нового парламента и правительства

Протесты и любые другие действия оппозиции не смогут помешать работе обновленного парламента и утверждению правительства Грузии. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге, сообщает ТАСС.

«У оппозиции нет никаких ресурсов (на протесты). Первое заседание парламента состоится в обычном режиме», — заявил Кобахидзе.

По его словам, парламент приступит к работе, и правительство будет утверждено. Политические процессы в республике продолжатся в обычном режиме.

Правящая в Грузии партия проиграла выборы во всех округах Тбилиси

Ранее сообщалось, что партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» лидирует на парламентских выборах после подсчета голосов на 99% участков.

Грузинская объединенная оппозиция эти данные не признает. Противники «Грузинской мечты» заявляют, что «мы победили на этих выборах» и готовятся к протестам.