Маск ответил на обвинения Байдена в нарушении закона в 1990-е годы

Американский предприниматель Илон Маск назвал президента США Джо Байдена «марионеткой» и обвинил во лжи. Поводом стало утверждение Байдена о том, что Маск якобы был нелегальным работником и начинал свой бизнес в 1990-е годы без разрешения на трудоустройство в США.

«Мне фактически разрешили работать в США. Марионетка Байден лжет», — написал Маск в воскресенье в социальной сети X по поводу обвинений Байдена.

Накануне Байден раскритиковал миллиардера Илона Маска и экс-президента Дональда Трампа за атаки на нелегальных иммигрантов. Байден заявил, что Маск сам был нелегальным работником, когда впервые приехал в США.

«Ну, этот самый богатый человек в мире оказался нелегальным рабочим, когда прибыл сюда. Он должен был учиться, когда приехал по студенческой визе. Он не учился. Он нарушил закон», — сказал Байден.

Байден имел в виду статью газеты Washington Post, в которой говорилось, что у Маска не было рабочей визы, когда он основал свой стартап под названием Zip2. В материале издания цитируются бывшие деловые партнеры, приводятся судебные протоколы и документы компании.

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Сейчас Маск поддерживает обвинения Трампа, выдвигаемые администрации Байдена. Экс-президент и предприниматель считают, что Байден и его команда позволяют иммигрантам без документов пересекать «открытые границы» и причинять вред США. Кроме того, утверждается, что иммигранты являются активом Демократической партии на выборах.