ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99% бюллетеней

«Грузинская мечта» набирает более 54% голосов после обработки 99% бюллетеней, у оппозиции в сумме около 37%
Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Грузии. После обработки 99% бюллетеней «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов, прошедшая в парламент оппозиция в сумме набирает около 37% голосов, сообщает ЦИК.
Сразу после закрытия участков сторонники партии начали праздновать победу. По улицам Тбилиси ездили автоколонны с флагами Грузии. У центрального офиса «Грузинской мечты» смонтировали сцену, откуда лидеры партии обратились к своим сторонникам. Над городом гремел салют. Окончательные итоги выборов Центризбирком объявит не позднее 21 ноября. 150 мест в грузинском парламенте будут распределены между партиями пропорционально полученному числу голосов.
Правящая в Грузии партия проиграла выборы во всех округах Тбилиси
Помимо «Грузинской мечты» 5-процентный барьер на выборах преодолели также четыре партии. «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены» набрали почти по 11% голосов; партия «За сильную Грузию» – 8,5% голосов, партия «Гахария за Грузию 7,7% голосов.
«Грузинская мечта» набирает более 54% голосов после обработки 99% бюллетеней, у оппозиции в сумме около 37%
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Выборы в парламент Грузии: обработано 90% голосов, «Грузинская мечта» набрала 54,2%