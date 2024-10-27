ЦИК Грузии опубликовал результаты после обработки 99% бюллетеней

Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Грузии. После обработки 99% бюллетеней «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов, прошедшая в парламент оппозиция в сумме набирает около 37% голосов, сообщает ЦИК.

Сразу после закрытия участков сторонники партии начали праздновать победу. По улицам Тбилиси ездили автоколонны с флагами Грузии. У центрального офиса «Грузинской мечты» смонтировали сцену, откуда лидеры партии обратились к своим сторонникам. Над городом гремел салют. Окончательные итоги выборов Центризбирком объявит не позднее 21 ноября. 150 мест в грузинском парламенте будут распределены между партиями пропорционально полученному числу голосов.

Правящая в Грузии партия проиграла выборы во всех округах Тбилиси

Помимо «Грузинской мечты» 5-процентный барьер на выборах преодолели также четыре партии. «Единство – Национальное движение» и «Коалиция за перемены» набрали почти по 11% голосов; партия «За сильную Грузию» – 8,5% голосов, партия «Гахария за Грузию 7,7% голосов.