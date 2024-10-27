В Верховной раде призвали срочно начать переговоры с Россией

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко призвал срочно начать переговоры с Россией.

«И чем раньше они (переговоры. — RT) начнутся, тем выгоднее будут сформулированы на этих переговорах условия для Украины», — написал он в своём Telegram-канале.

По его мнению, для получения наиболее выгодных условий необходимо две основы. Депутат заявил, что первая основа заключаются в «наличии баланса интересов» у сторон. При этом Шевченко исключил капитуляцию.

Путин заявил о готовности России к разумным компромиссам по ситуации на Украине

Кроме того, второй основой он назвал «субъективное восприятие лиц» и «контакт» менталитетов сторон конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова идти на разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине.