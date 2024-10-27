Оппозиция уверенно обошла «Грузинскую мечту» в голосовании за рубежом

Правящая партия «Грузинская мечта» получает за рубежом лишь 17,7% на парламентских выборах. Такие данные с 52 из 67 участков представил ЦИК.

На данный момент «Грузинская мечта» получает более 3,3 тысяч голосов — 17,73%. Оппозиция — около 70%.

Чуть раньше стало известно, что правящая партия проиграла парламентские выборы во всех округах Тбилиси. Она набрала менее 50% в Ваке, Сабуртало, Глдани, Самгори, Исани, Мтацминда, Крцаниси.

Всего после подсчета данных с 99% участков по стране «Грузинская мечта» набирает 54,2% голосов. Оппозиция — около 37%.